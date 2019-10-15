Александр Яременко: Результат сборной России на Кубке мира успешным не назвать Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко прокомментировал выступление сборной России на Кубке мира в Японии.

- Выступление должно было быть лучше. Без учета состава, который смог поехать в Японию, сборная России должна была побеждать Австралию и Аргентину, бороться с Японией. Результат мог быть другим. Не так, как хотелось бы, выступила команда. Успешным ее результат не назвать, - приводит слова Яременко «РИА Новости».

Напомним, что мужская сборная России по волейболу заняла на Кубке мира шестое место, набрав 15 очков в 11 встречах турнира.