«Кузбасс» выиграл Суперкубок России по волейболу

В составе «Кузбасса» по 17 очков набрали Виктор Полетаев и Дмитрий Пашицкий. У «Зенита» 24 очка на счету болгарского диагонального Цветана Соколова.
Напомним, что в этом поединке разыгрывался Суперкубок России.
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