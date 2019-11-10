«Кузбасс» выиграл Суперкубок России по волейболу «Кузбасс» на домашней площадке одержал победу в матче регулярного чемпионата мужской Суперлиги с казанским «Зенитом» со счетом 3:1 (21:25; 25:21; 25:19; 25:23).

Загрузка... В составе «Кузбасса» по 17 очков набрали Виктор Полетаев и Дмитрий Пашицкий. У «Зенита» 24 очка на счету болгарского диагонального Цветана Соколова. Напомним, что в этом поединке разыгрывался Суперкубок России.