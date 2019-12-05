«Советский спорт – Итоги года». Событие года – победа россиян в чемпионате мира по пляжному волейбол Определились очередные лауреаты национальной премии «Советский спорт – Итоги года».

Церемония в настоящий момент проходит в Москве, в ресторане Golden Palace.

«Событием года» признана победа российских спортсменов на чемпионате мира по пляжному волейболу. На турнире, прошедшем в Гамбурге (Германия), Олег Стояновский и Вячеслав Красильников завоевали золото, ставшее первым в истории для россиян. Причем, это касается не только пляжного, но и классического волейбола – в отличие от женской команды России, наши мужские сборные чемпионаты мира ранее не выигрывали. Кроме того, впоследствии Стояновский и Красильников подтвердили свой уровень, одержав победу в финале Мирового тура.