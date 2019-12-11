Доигровщика «Зенита» освободили в Бразилии под залог - Советский спорт
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11 декабря 2019 12:34ВолейболЛипкин Антон

Доигровщика «Зенита» освободили в Бразилии под залог

Француз Нгапет обвиняется в сексуальных домогательствах.

Доигровщик «Зенита-Казани» Эрвин Нгапет освобожден из-под стражи в Бразилии, сообщает globoesporte.com.

28-летний француз был арестован по обвинению в сексуальных домогательствах после того, как в воскресенье во время вечеринки по случаю окончания клубного чемпионата мира ударил по ягодице проходившую мимо него в клубе девушку.

Игрок сознался в содеянном, заявив, что во Франции и волейболе, шлепнуть друг друга по попе является обычным делом. При этом он принес девушке извинения.

В итоге судья Фабиана Кардосо Гомес приняла решение об освобождении Нгапета под залог в 50 тысяч бразильских реалов (около 11 тысяч евро).

Добавим, что 11 сентября «Зенит» сыграет в матче Лиги чемпионов с «Нолико» (Бельгия).

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