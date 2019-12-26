Волейболистки казанского «Динамо» в пятый раз выиграли Кубок России В решающем матче команда из Казани обыграла московское «Динамо».

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В сегодняшнем финале Кубка России казанское «Динамо» обыграло московское «Динамо» в четыре партиях. Итоговый результат – 3:1 (25:19, 23:25, 25:16, 25:19). Матч состоялся в Казани.

В матче за третье место калининградский «Локомотив» выиграл у екатеринбургской «Уралочки» – тоже в четыре сетах 3:1 (25:19, 22:25, 25:14, 25:18).

Казанское «Динамо» в пятый раз стало обладателем Кубка страны. Ранее клуб выигрывал трофей в 2010, 2012, 2016 и 2017 годах. Рекорд (шесть побед в Кубке России) принадлежит подмосковному клубу «Заречье-Одинцово».

В прошлом сезоне казанская команда заняла в турнире четвертое место, а победительницами стали волейболистки московского «Динамо».