«Зенит-Казань» стал обладателем Кубка России в шестой раз кряду В решающем матче казанцы одержали победу над «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

В финальной встрече подопечные Владимира Алекно в трех партиях победили санкт-петербургский «Зенит» (25:14, 25:21, 25:20). Матч проходил сегодня в Москве.

Отметим, что казанский «Зенит» стал обладателем Кубка России в девятый раз в своей истории – это абсолютный рекорд. Предыдущее достижение принадлежало «Белогорью» (восемь побед). В последние шесть лет трофей неизменно достается казанцам. Также они добивались успеха в 2004, 2007 и 2009 годах.

В полуфинале команда уверенно победила кемеровский «Кузбасс» (3:0).