«Локомотив» выиграл у «Зенита» в первом полуфинале Кубка ЕКВ Матч прошел без зрителей из-за вспышки пандемии коронакируса в мире.

«Локомотив» победил «Зенит» из Санкт-Петербурга в первом матче 1/2 финала Кубка ЕКВ со счетом 3:1 (25:22, 25:23, 23:25, 25:22) .

Игра прошла без зрителей из-за коронавируса. Ответный полуфинал запланирован в Санкт-Петербурге 26 марта, но, скорее всего, будет перенесен из-за ограничений на массовые мероприятия. В другом полуфинале должны встретиться турецкий «Галатасарай» и итальянская «Модена», первая игра была намечена на 18 марта, но она перенесена.

Из-за пандемии коронавируса соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения. Чемпионаты почти всех стран в Европе приостановлены.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.