Всероссийская федерация волейбола приостановила все соревнования из-за коронавируса - Советский спорт
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20 марта 2020 12:47ВолейболНечаев Юрий

Всероссийская федерация волейбола приостановила все соревнования из-за коронавируса

Турниры поставлены на паузу до 10 апреля.

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) приняла решения приостановить все соревнования под своей эгидой до 10 апреля из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщил генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко.

«Наши соревнования приостановлены, на текущий момент — до 10 апреля. После этого совет ВФВ будет принимать решение дальше», - цитирует Яременко «РИА Новости».

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 143 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.

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