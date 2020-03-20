Всероссийская федерация волейбола приостановила все соревнования из-за коронавируса

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) приняла решения приостановить все соревнования под своей эгидой до 10 апреля из-за распространения коронавируса.
Об этом сообщил генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко.
«Наши соревнования приостановлены, на текущий момент — до 10 апреля. После этого совет ВФВ будет принимать решение дальше», - цитирует Яременко «РИА Новости».
Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.
За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 143 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией.
В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.
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