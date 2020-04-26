Волейболист «Кузбасса» поддержал решение не доигрывать ЛЧ Доигровщик «Кузбасса» Антон Карпухов - о решении не доигрывать Лигу чемпионов.

Доигровщик кемеровского «Кузбасса» Антон Карпухов в интервью газете «Рабочий путь» подвел итоги минувшего сезона для своей команды. По мнению 32-летнего волейболиста, его клуб выступил достойно, заняв третье место в чемпионате России и выйдя в полуфинал Лиги чемпионов.

«Не могу сказать, что третье место в Суперлиге – неудача. Даже с учетом того, что в прошлом году «Кузбасс» стал чемпионом страны. Также в минувшем сезоне я с командой участвовал в финале розыгрышей Кубков России и Сибири, а также в очень запоминающемся двухматчевом противостоянии ¼ финала Лиги чемпионов. Там мы смогли сломить сопротивление польской «Заксы» из города Кендзежин-Козле. После поражения в Кемерове (2-3) обыграть поляков на их территории – это невероятно! Но остался некоторый осадок, ведь мы играли при пустых трибунах. К тому времени начал интенсивно распространяться коронавирус.

Конечно, никто не знает, как бы сложился отмененный «Финал шести» в чемпионате России. «Кузбасс» был готов играть в нем и бороться за самые высокие места. В целом этот сезон, как минимум можно оценить «на троечку».

Возобновление Лиги чемпионов через неделю-две – было бы ужасно. Сейчас происходят изменения, как в тренерском и игровом составах команд. В частности, и в «Кузбассе».

Кроме того, все игроки сейчас по-разному чувствуют себя, так как невозможно на данный момент создать равные возможности для тренировок. Волейбол - такая игра, в которой, если ты неделю не проводил тренировки с мячом, это очень сильно скажется.

Соревнования такого уровня точно не будет интересны болельщикам. Игроки не смогут показать все свое мастерство после такой длительной паузы. Кроме того, пока даже трудно предсказать, когда зрители смогут вернуться на трибуны стадионов», - рассказал Антон Карпухов в интервью смоленской газете «Рабочий путь».