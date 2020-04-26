Волейболист «Кузбасса» поддержал решение не доигрывать ЛЧ - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
26 апреля 2020 01:26Волейбол

Волейболист «Кузбасса» поддержал решение не доигрывать ЛЧ

Доигровщик «Кузбасса» Антон Карпухов - о решении не доигрывать Лигу чемпионов.

Доигровщик кемеровского «Кузбасса» Антон Карпухов в интервью газете «Рабочий путь» подвел итоги минувшего сезона для своей команды. По мнению 32-летнего волейболиста, его клуб выступил достойно, заняв третье место в чемпионате России и выйдя в полуфинал Лиги чемпионов.

«Не могу сказать, что третье место в Суперлиге – неудача. Даже с учетом того, что в прошлом году «Кузбасс» стал чемпионом страны. Также в минувшем сезоне я с командой участвовал в финале розыгрышей Кубков России и Сибири, а также в очень запоминающемся двухматчевом противостоянии ¼ финала Лиги чемпионов. Там мы смогли сломить сопротивление польской «Заксы» из города Кендзежин-Козле. После поражения в Кемерове (2-3) обыграть поляков на их территории – это невероятно! Но остался некоторый осадок, ведь мы играли при пустых трибунах. К тому времени начал интенсивно распространяться коронавирус.

Конечно, никто не знает, как бы сложился отмененный «Финал шести» в чемпионате России. «Кузбасс» был готов играть в нем и бороться за самые высокие места. В целом этот сезон, как минимум можно оценить «на троечку».

Возобновление Лиги чемпионов через неделю-две – было бы ужасно. Сейчас происходят изменения, как в тренерском и игровом составах команд. В частности, и в «Кузбассе».

Кроме того, все игроки сейчас по-разному чувствуют себя, так как невозможно на данный момент создать равные возможности для тренировок. Волейбол - такая игра, в которой, если ты неделю не проводил тренировки с мячом, это очень сильно скажется.

Соревнования такого уровня точно не будет интересны болельщикам. Игроки не смогут показать все свое мастерство после такой длительной паузы. Кроме того, пока даже трудно предсказать, когда зрители смогут вернуться на трибуны стадионов», - рассказал Антон Карпухов в интервью смоленской газете «Рабочий путь».

Сергей Голиков: Вероятность созыва внеочередной конференции СБР – 90-95 процентов Накануне очередного заседания Правления СБР, которое пройдет в понедельник, исполнительный директор федерации Сергей Голиков поделился видением ситуации. 17.04.2020 11:00 Биатлон Чикирис Олег
Еще по теме:
Сергей Голиков: Аудит в Союзе биатлонистов России может привести к отставке Драчева Сергей Голиков: В апреле и в мае весь штат СБР может остаться без зарплаты Сергей Голиков: Правление СБР – банда, я там работать не желаю
Самый справедливый тренер в мире. Владимиру Крикунову – 70! Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов празднует 70-летний юбилей. Обозреватель «Советского спорта» вспоминает вехи его карьеры. 23.04.2020 19:00 Хоккей Домрачев Владислав
«Вызов самой себе». Ким Клийстерс проиграла после своего возвращения на корт Экс-первая ракетка мира возобновила карьеру во второй раз. 17.02.2020 22:00 Теннис Иванова Дарья
Александр Тихонов: Мы зададим СБР только один вопрос: где результат двухлетней работы? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал некоторые итоги Правления Союза биатлонистов России. 09.04.2020 16:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Сергей Чепиков: Драчев не преследует корыстных целей, а вкладывает собственные деньги Дмитрий Губерниев – о ситуации в СБР: Мы увидим работу знаменитого биатлонного террариума Драчев назвал решение правления СБР о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции нелегитимным
Александр Шлеменко: Хабиб потерял больше, чем Фергюсон Российский боец MMA Александр Шлеменко рассказал об отношении к Александру Емельяненко, с которым недавно конфликтовал через медиа, и про отмену боя Хабиба Нурмагомедова. 10.04.2020 14:00 ММА Усачев Владислав
Екатерина Боброва: Гречкой и туалетной бумагой не запасаемся (видео) Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва еще до введения карантина посетила пресс-центр «Советского сорта». Публикуем первую часть интервью. 06.04.2020 14:00 Фигурное катание Иванова Дарья, Ключникова Анастасия, Тигай Лев
Когда врачи каждый день за гроши рискуют жизнью, развращенные хоккейные профи делят бюджеты Обозреватель «Советского спорта» Виталий Славин о деятелях КХЛ, которые не осознают, что получают из бюджетов незаслуженно большие суммы. 25.04.2020 17:00 Хоккей Славин Виталий
Коронавирус убил надежды Федерера и Серены. Им уже не светит «Большой шлем» Уимблдон отменен. Непонятно, состоится ли US Open. Это ударит по всем игрокам. Но больше всех – по главным теннисным легендам. 02.04.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Александры, без обид! Кержаков и Мостовой не попали в сборную России всех времен  Мы определили символическую сборную страны с 1992 года, но не включили в нее Александра Мостового и Александра Кержакова.  25.04.2020 13:00 Футбол Зибрак Артем
Марат Сафин: У нас в спорте многое выглядит смешновато Экс-первая ракетка мира – о Данииле Медведеве и Марии Шараповой, Федоре Смолове и Снуп Доге, а также о нелюбви к спорту. 28.02.2020 14:00 Теннис Ключникова Анастасия
Новости
01:26 Волейбол Волейболист «Кузбасса» поддержал решение не доигрывать ЛЧ
00:03 Теннис US Open могут перенести из Нью-Йорка в калифорнийский Индиан-Уэллс
23:49 Футбол Агент: Президент «Реала» все еще мечтает о Неймаре
23:31 Биатлон Сергей Чепиков: Драчев не преследует корыстных целей, а вкладывает собственные деньги
23:18 ММА Результат теста Абдулманапа Нурмагомедова на коронавирус станет известен завтра
23:04 Футбол «Олимпиакос» могут отправить во второй дивизион за участие в договорном матче
22:39 Футбол Футболиста «Монпелье» Самбиа, который заразился коронавирусом, вывели из искусственной комы
22:28 Фигурное катание Плющенко вместе с женой и сыном подготовил 100 подарков для ветеранов (видео)
22:15 ММА Олег Тактаров: Желаю здоровья Абдулманапу Нурмагомедову, искренне переживаю
22:06 Футбол Роберто Манчини: Для сборной Италии будет лучше, если чемпионат серии А не возобновится
21:49 Хоккей Рене Фазель: Весной 2021 года мы узнаем, будут ли хоккеисты из НХЛ участвовать в Олимпийских играх
21:39 Хоккей Вице-президент «Металлурга»: Мы пришли к пониманию с Мозякиным по общим цифрам по зарплате
21:22 Хоккей Панарин продает клюшки на аукционе, чтобы помочь тем, кому не хватает еды
21:12 Футбол Аршавин опубликовал фото человека в футболке «Зенита» и в маске свиньи, предложив угадать, кто это
21:03 Футбол Футболисты «Арсенала» на следующей неделе возобновят тренировки на базе
20:51 Футбол «Динамо-Брест» проиграло «Шахтеру»
20:42 Футбол Чемпионат Таджикистана по футболу приостановлен до 10 мая
20:39 Футбол «Ливерпулю» тоже нужен Мертенс
20:31 Футбол Киевское «Динамо» урежет зарплаты футболистам на 50 процентов
20:24 Хоккей Андрей Мартемьянов: Лидеры «Автомобилиста» понадеялись, что выйдет Дацюк и начнет тащить команду
Коронавирус Daily-39. Что происходит в Омске
«В обстановке более духовной». О работе похоронных служб Нижнего Тагила при пандемии
Никитин ужесточает правила въезда в Нижегородскую область
В Белгородской области ещё 11 человек заразились коронавирусом
212 заболевших и 5 смертей: последние данные о коронавирусе в Волгоградской области
Вице-президент федерации Москвы Дмитрий Ходанович: Джиу-джитсу на подъеме!
Фундамент будущих успехов. 280 регбистов приняли участие в фестивале ЦСКА
Марию Ласицкене не допустили на турнир в Глазго из-за вопросов по статусу
Глава USADA потребовал отстранить РФ от Олимпиады в Токио
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика