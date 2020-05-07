На волейболиста Спиридонова совершено нападение с ножом Волейболист Алексей Спиридонов сообщил, что на него напали с ножом на улице в Москве.

«Сейчас вышел из Альфа банка, два узбека, один получил леща второй за нож, еле отбился, жив вроде», - написал спортсмен в Twitter.

Спиридонов пояснил РИА Новостям, что был с другом, тот помог ему отбиться.

«Я был с другом, он мне помог. К счастью, мы не пострадали, всё в порядке. Страшно становится жить, ведь уже средь бела дня на двух здоровых мужиков нападают. И всё это под камерами, в людном месте. А представьте, если бы на моем месте была бы бабушка, дедушка или человек, который не смог бы оказать сопротивления».