На волейболиста Спиридонова совершено нападение с ножом

«Сейчас вышел из Альфа банка, два узбека, один получил леща второй за нож, еле отбился, жив вроде», - написал спортсмен в Twitter.
Спиридонов пояснил РИА Новостям, что был с другом, тот помог ему отбиться.
«Я был с другом, он мне помог. К счастью, мы не пострадали, всё в порядке. Страшно становится жить, ведь уже средь бела дня на двух здоровых мужиков нападают. И всё это под камерами, в людном месте. А представьте, если бы на моем месте была бы бабушка, дедушка или человек, который не смог бы оказать сопротивления».
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