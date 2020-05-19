82-летний Карполь продолжит тренировать «Уралочку-НТМК» и может попасть в Книгу рекордов Гиннесса - Советский спорт
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19 мая 2020 18:09ВолейболШарафудинов Виктор

82-летний Карполь продолжит тренировать «Уралочку-НТМК» и может попасть в Книгу рекордов Гиннесса

Тренер работает с командой из Екатеринбурга с 1969 года.

Николай Карполь заявил, что продолжит работу с «Уралочкой-НТМК» в качестве главного тренера.

«Что касается меня, то если будет здоровье, я продолжу работать, – рассказал 82-летний Карполь в интервью ТАСС. – Сейчас мы ждем, когда сможем тренироваться. Мы предоставили команде отпуск до 1 июля».

Николай Васильевич тренирует команду из Екатеринбурга с 1969 года. Следующий сезон станет для него уже 52-м.

Всероссийская федерация волейбола подаст заявку на включение достижения Карполя в Книгу рекордов Гиннесса.

Карполь с «Уралочкой» 11 раз выигрывал женский чемпионат СССР по волейболу и 14 раз приводил команду к победе в чемпионате России. Также на его счету две золотые медали Олимпийских игр 1980 и 1988 годов во главе женской сборной СССР и серебро Олимпиад 1992, 2000 и 2004 годов вместе со сборными СНГ и России.

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