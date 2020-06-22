Волейболист сборной России в Москве напал на водителя

Волейболист сборной России Александр Кимеров напал на водителя в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Как сообщает источник, в свои оппоненты 23-летний Кимеров выбрал человека на каршеринге BelkaCar. Спортсмен пришел в негодование из-за того, что машина перед ним двигалась не по центру полосы и не дала ему проехать на светофоре.

За это диагональный новоуренгойского «Факела» начал преграждать путь своей иномаркой, требуя остановиться и поговорить.

В районе улицы Татьянин Парк волейболист из машины, ногой сбил боковое зеркало и помял оппоненту дверь. Пострадавший водитель пытался вызвать полицию и был на связи с диспетчером, пока его преследовал Кимеров. В итоге ему удалось уехать, пострадавший направился в отдел и написал заявление о порче имущества.

В активе Кимерова золотая медаль Универсиады-2015 и бронза Европейских игр в Баку того же года.