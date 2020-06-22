ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
22 июня 16:25
автор: Шарафудинов Виктор

Волейболист сборной России в Москве напал на водителя

Александру Кимерову не понравилось, что ему не позволили проехать на светофоре.

Волейболист сборной России Александр Кимеров напал на водителя в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Как сообщает источник, в свои оппоненты 23-летний Кимеров выбрал человека на каршеринге BelkaCar. Спортсмен пришел в негодование из-за того, что машина перед ним двигалась не по центру полосы и не дала ему проехать на светофоре.

За это диагональный новоуренгойского «Факела» начал преграждать путь своей иномаркой, требуя остановиться и поговорить.

В районе улицы Татьянин Парк волейболист из машины, ногой сбил боковое зеркало и помял оппоненту дверь. Пострадавший водитель пытался вызвать полицию и был на связи с диспетчером, пока его преследовал Кимеров. В итоге ему удалось уехать, пострадавший направился в отдел и написал заявление о порче имущества.

В активе Кимерова золотая медаль Универсиады-2015 и бронза Европейских игр в Баку того же года.

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Матч «Краснодара» и «Динамо» под угрозойРПЛ. «Крылья» на последнем месте, «Сочи» громит «Ростов»Павел Дуров обвинил Facebook в рекламе мошенниковРумынка, о которой мечтает весь мирБелокурая красотка покорила фанатов фото в бикиниБабаев объявил об уходе спонсоров от ПФК ЦСКА
Волейболист сборной России в Москве напал на водителя
Александру Кимерову не понравилось, что ему не позволили проехать на светофоре.
22.06.2020 16:25
Волейбол
автор: Шарафудинов Виктор
Антуан Бризар: Сейчас сложно загадывать, станет ли «Зенит» командой мечты
Связующий сборной Франции Антуан Бризар считает, что в предстоящий сезон не будет простым для петербургского «Зенита».
10.06.2020 16:25
Волейбол
автор: Ефимов Андрей
Чемпион Европы 2013 года Вербов возглавил «Кузбасс»
В минувшем сезоне команда из Кемерово заняла третье место в чемпионате России.
21.05.2020 12:14
Волейбол
автор: Шарафудинов Виктор
82-летний Карполь продолжит тренировать «Уралочку-НТМК» и может попасть в Книгу рекордов Гиннесса
Тренер работает с командой из Екатеринбурга с 1969 года.
19.05.2020 18:09
Волейбол
автор: Шарафудинов Виктор
Волейбольную Лигу наций не будут проводить в 2020 году из-за пандемии
Мужская сборная России стала победителем двух первых турниров.
08.05.2020 13:00
Волейбол
автор: Шарафудинов Виктор
На волейболиста Спиридонова совершено нападение с ножом
Волейболист Алексей Спиридонов сообщил, что на него напали с ножом на улице в Москве.
07.05.2020 16:56
Волейбол
Алекно – о чемпионстве «Локомотива»: Это несправедливо. Имею право на такое мнение
Слова специалиста приводит Sportbox.ru.
27.04.2020 10:37
Волейбол
автор: Гичунцев Артур
Волейболист «Кузбасса» поддержал решение не доигрывать ЛЧ
Доигровщик «Кузбасса» Антон Карпухов - о решении не доигрывать Лигу чемпионов.
26.04.2020 01:26
Волейбол
Европейская федерация гандбола отменила четвертьфиналы женской ЛЧ в июне
Европейская конфедерация волейбола (CEV) приняла решение отменить оставшуюся часть еврокубков 2020 года, включая Суперфинал по волейболу Лиги чемпионов.
24.04.2020 17:48
Волейбол
автор: Ефимов Андрей
Сергей Тетюхин: Объявить чемпиона, согласно текущей турнирной таблице, – вполне справедливо
Генеральный менеджер волейбольной сборной России Сергей Тетюхин считает, что игроки «Локомотива» доказали, что они одни из лучших.
13.04.2020 09:59
Волейбол
автор: Ефимов Андрей
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика