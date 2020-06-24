«Факел» накажет волейболиста Кимерова за нападение на водителя

Новоуренгойский «Факел» накажет диагонального Александра Кимерова за нападение на водителя автомобиля каршеринга. Об этом заявил директор клуба Николай Капранов.

Инцидент произошел в Москве 22 июня. Разозлившись на водителя автомобиля каршеринга, 23-летний спортсмен у светофора вышел из своей машины, ногой сбил боковое зеркало чужого авто и помял дверь. Пострадавший написал заявление о порче имущества.

«Воспринял этот инцидент отрицательно, в любом случае поведение Кимерова неприемлемое, - рассказал Капранов в интервью ТАСС. – Пусть правоохранительные органы разбираются, кто виноват. Вопросов много, судить не хотелось бы, в любом случае спортсмен не должен вести себя таким образом. В контракте у него прописано, что он должен соблюдать все правила и во время тренировочного процесса, и вне его, то есть сохранять положительный имидж клуба. Он будет наказан в клубе. Разъяснительная беседа и наказание последуют».

В активе Кимерова золотая медаль Универсиады-2015 и бронза Европейских игр в Баку того же года.