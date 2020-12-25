В финале Кубка России сыграют петербургский «Зенит» и московское «Динамо»

В Санкт-Петербурге состоялись полуфинальные матчи Кубка России по волейболу среди мужских команд.
Сначала московское «Динамо» обыграло новосибирский «Локомотив» 3:2, уступая 0:2 по сетам (19:25, 14:25, 25:23, 25:19, 15:8).
В следующей встрече победителя также пришлось определять на тай-брейке. Петербургский «Зенит» обыграл «Зенит-Казань» – 3:2 (20:25, 25:22, 25:22, 21:25, 17:15).
Финал «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Динамо» (Москва) состоится в субботу 26 декабря и начнется в 19:00 по московскому времени.
источник: «Советский спорт»