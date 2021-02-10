«Зенит-Казань» досрочно пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов, разгромив «Берлин»

Российский «Зенит-Казань» досрочно пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов.
В матче второго группового этапа турнира команда Владимира Алекно разгромила немецкий «Берлин» со счетом 3:0 (25:18, 25:16, 25:14).
Самым результативным игроком встречи стал французский доигровщик «Зенита» Эрвин Нгапет, набравший 15 очков.
В составе «Берлина» 14 очками отметился американец Бенджамин Пэтч.
Казанский клуб досрочно гарантировал себя первое место в группе C, одержав пять побед в пяти матчах. Завтра 11 февраля «Зенит» завершит второй групповой этап матчем против словенской «Любляны».