Два игрока «Динамо-ЛО» перешли в новосибирский «Локомотив»

Либеро Семен Кривитченко и связующий Игорь Тисевич перешли из «Динамо-ЛО» в «Локомотив-Новосибирск», сообщает пресс-служба новосибирского волейбольного клуба.
Кроме сроков контрактов игроков, до конца текущего сезона, других деталей не сообщается. Тисевич до «Динамо-ЛО» выступал за «Ярославские медведи», Кривитченко - за «Трансгаз-Ставрополь».
«Локомотив-Новосибирск» в текущем сезоне занимает шестое место в регулярном чемпионате Суперлига Париматч 2021, «Динамо-ЛО» - двенадцатое.
источник: ВК «Локомотив» (Новосибирск)