«Динамо» победило «Зенит» в первом матче финала Кубка ЕКВ

«Динамо» победило в Москве «Зенит» из Санкт-Петербурга в первом матче финала Кубка ЕКВ со счетом 3:2 (26:28, 25:18, 20:25, 26:24, 15:9).

Таким образом, чтобы выиграть трофей московскому клубу надо либо выиграть в следующем матче, либо проиграть его в пяти сетах, а потом победить в Золотом сете до 15 очков.

«Зениту» для победы в турнире надо в ответном матче либо победить трех или четырех сетах либо победить в пяти сетах, а потом выиграть Золотой сет.

Ответный матч начнется 25 марта в Санкт-Петербурге в 19:30 по московскому времени.