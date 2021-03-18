«Зенит-Казань» дома проиграл польскому клубу ЗАКСА в первом полуфинале Лиги чемпионов, ведя 2-0

В первом полуфинале Лиги чемпионов ЕКВ «Зенит-Казань» на своей площадке уступил польскому клубу ЗАКСА, выиграв две первые партии. Итоговый счет 2-3 (25:22, 25:22, 27:29, 22:25, 14:16).

В третьем сете у казанской команды было два матч-бола, однако ошибки Александра Бутько на подаче и либеро Валентина Голубева на приеме помогли гостям отыграться.

Самым результативным игроком встречи стал доигровщик польского клуба Камиль Семенюк, заработавший 27 очков.

У нападающего «Зенита» Максима Михайлова – 24 очка.

Ответная встреча пройдет в польском городе Кендзежин-Козле 24 марта.