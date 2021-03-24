«Зенит-Казань» проиграл «Заксе» в «золотом сете» и не смог пробиться в финал Лиги чемпионов

В ответном полуфинале ЛЧ казанский «Зенит» в гостях переиграл в пяти партиях польскую «Заксу», но уступил в «золотом сете» и покинул турнир. Итоговый счет - 3:2 (25:17, 16:25, 21:25, 30:28, 20:18, 13:15 - «золотой сет»).

В первом матче, проходившем в Казани, сильнее оказалась польская команда, победив также в пяти сетах на тай-брейке.

Ответная встреча принесла победу уже казанскому «Зениту», но в «золотом сете» «Закса» смогла обыграть россиян и пробилась в финал Лиги чемпионов.

В решающем матче поляки встретятся с победителем в паре «Трентино» — «Перуджа».