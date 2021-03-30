Александр Яременко: Каждый участник чемпионата России сам организует свой выезд

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко прокомментировал отказ АСК выходить на третью игру серии с «Факелом» из-за того что клуб из Нового Уренгоя не предоставил надлежащие условия проживания.

«Позиция федерации обозначена в регламенте соревнований. Отказ от игры - это неявка команды, за что полагается техническое поражение. Другого выхода нет, есть правила. Что касается других санкций, то этот вопрос будет рассматривать исполком, насколько форс-мажорное это обстоятельство. Я не вижу в этом форс-мажора. Каждый участник чемпионата России сам организует свой выезд - заказывает билеты и гостиницу, исходя из бюджета или пожеланий. «Факел», как я знаю, помогал АСК и сделал все возможное», - приводит слова Яременко «РИА Новости».

Напомним, что АСК, сославшись на ненадлежащие условия проживания планирует ближайшим рейсом вернуться домой в Нижний Новгород.