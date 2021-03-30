«Локомотив» выиграл на тай-брейке у «Динамо-Ак Барс» и вышел в полуфинал Женской Суперлиги

Калининградский «Локомотив» выиграл у казанского «Динамо-Ак- Барс» со счетом 2:3 (14:25, 25:16, 25:20, 20:25, 15:13) в матче второго круга группового этапа Финала Шести и вышел в полуфинал Женской Суперлиги.
Самым результативным игроком встречи стала немецкая диагональная калининградского клуба Луиза Липпманн (23 очка).
Таким образом «Локомотив» одержал две победы на групповом этапе и занял первое место в группе А. Вторую путевку в полуфинал 31 марта разыграют в очном противостоянии »Динамо-Ак Барс», которое является хозяином Финала Шести как победитель регулярного чемпионата, и саратовский «Протон», который накануне проиграл «Локомотиву» со счетом 3:0.
Финал шести Женской Суперлиги
Групповой этап