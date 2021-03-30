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30 марта 21:58
автор: Максим Скороходов

АСК выйдет на третий матч серии с «Факелом»

Встреча состоится 31 марта.

Нижегородский АСК выйдет на третий матч серии с «Факелом» в рамках плей-офф Мужской Суперлиги. Об этом сообщает «БО Спорт».

Напомним, что ранее АСК, сославшись то, что новоуренгойский «Факел» не организовал надлежащие условия проживания, планировал отказаться выходить на площадку в третьей матче серии.

Позже генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко подчеркнул, что каждый участник сам организует свой выезд и, если АСК не выйдет играть, клубу засчитают техническое поражение.

Как сообщает источник, нижегородцы решили проблему проживания. Игроки и тренеры будут ночевать в посуточных квартирах, расположенных в разных частях городах.

Третий матч серии между «Факелом» и АСК должен состоятся 31 марта. Его победитель выйдет в Финал шести, где поборется за золотые медали чемпионата России.

Ранее в Финал шести попали московское «Динамо» и кемеровский «Кузбасс», как две лучшие команды регулярного чемпионата, а также новосибирский «Локомотив», «Зенит» из Санкт-Петербурга и «Зенит-Казань», выигравшие свои серии плей-офф со счетом 2-0.

источник: «БИЗНЕС Online»
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