Московское «Динамо» выиграло у «Минчанки» и вышло в полуфинал Финала шести

Московское «Динамо» обыграло белорусскую «Минчанку» со счетом 3:0 (25:21, 25:13, 25:19) в Финале шести.

Таким образом, москвички одержали две победы в двух матчах, заняли первое место в группе В и в полуфинале сыграют с победителем матча «Динамо-Ак Барс» - «Протон».

Второе место в группе В заняла «Уралочка-НТМК», одержавшая одну победу на групповом этапе. В полуфинале клуб, представляющий Свердловскую область, сыграет с победителем группы А калининградским «Локомотивом».