«Факел» обыграл в третьем матче серии АСК и вышел в Финал шести

Новоуренгойский «Факел» обыграл нижегородский АСК в решающем третьем матче серии плей-офф Мужской Суперлиги со счетом 3:0 (25:18, 25:16, 25:18) и вышел в Финал шести турнира.

Ранее в Финал шести попали московское «Динамо» и кемеровский «Кузбасс», как две лучшие команды регулярного чемпионата, а также новосибирский «Локомотив», «Зенит» из Санкт-Петербурга и «Зенит-Казань», выигравшие свои серии плей-офф со счетом 2-0.

Матчи пройдут с 5 по 10 апреля на площадке «Динамо», ставшего победителем предварительного этапа.