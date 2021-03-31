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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Товарищеские матчи (сборные) 2-й тайм, 68' Швеция 1 Эстония 0 П1 1.04 Х 17.0 П2 30.0
ЧМ-2022 - Европа 2-й тайм, 51' Армения 0 Румыния 0 П1 5.00 Х 2.60 П2 2.15
Еврокубок 3-я четверть УНИКС 43 Локомотив-Куба 43 П1 1.34 П2 3.30
Еврокубок перерыв Монако 48 Будучность 46 П1 1.35 П2 3.20
Англия - Первая лига 1-й тайм, 37' Гиллингем 0 Уиган Атлетик 0
Испания - Сегунда 1-й тайм, 7' Альбасете 0 Кастельон 0 П1 2.45 Х 2.95 П2 3.50
Испания - Сегунда 1-й тайм, 8' Сабадель 0 Жирона 0 П1 1.55 Х 4.50 П2 5.40
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Андорра 0 Венгрия 0 П1 23.0 Х 6.60 П2 1.19
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Молдавия 0 Израиль 0 П1 11.0 Х 4.40 П2 1.39
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Германия 0 Северная Макед 0 П1 1.09 Х 11.5 П2 31.0
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Греция 0 Грузия 0 П1 1.68 Х 3.50 П2 6.40
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Австрия 0 Дания 0 П1 3.20 Х 3.30 П2 2.38
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Северная Ирлан 0 Болгария 0 П1 1.97 Х 3.10 П2 4.80
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Босния и Герце 0 Франция 0 П1 10.5 Х 5.00 П2 1.35
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Шотландия 0 Фарерские остр 0 П1 1.17 Х 7.50 П2 21.0
Товарищеские матчи (сборные) 21:45 Швейцария 0 Финляндия 0 П1 1.38 Х 4.50 П2 9.40
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Испания 0 Косово 0 П1 1.08 Х 12.5 П2 33.0
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Украина 0 Казахстан 0 П1 1.27 Х 5.70 П2 13.5
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Сан-Марино 0 Албания 0 П1 52.0 Х 18.0 П2 1.04
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Англия 0 Польша 0 П1 1.33 Х 5.50 П2 11.0
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Лихтенштейн 0 Исландия 0 П1 24.0 Х 8.00 П2 1.15
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Литва 0 Италия 0 П1 31.0 Х 9.70 П2 1.11
31 марта 18:28
автор: Максим Скороходов

«Факел» обыграл в третьем матче серии АСК и вышел в Финал шести

АСК хотел бойкотировать матч из-за того, что клуб из Нового Уренгоя не предоставил надлежащие условия проживания.

Новоуренгойский «Факел» обыграл нижегородский АСК в решающем третьем матче серии плей-офф Мужской Суперлиги со счетом 3:0 (25:18, 25:16, 25:18) и вышел в Финал шести турнира.

Ранее в Финал шести попали московское «Динамо» и кемеровский «Кузбасс», как две лучшие команды регулярного чемпионата, а также новосибирский «Локомотив», «Зенит» из Санкт-Петербурга и «Зенит-Казань», выигравшие свои серии плей-офф со счетом 2-0.

Матчи пройдут с 5 по 10 апреля на площадке «Динамо», ставшего победителем предварительного этапа.

источник: «Советский спорт»
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Россия - Словения - 2:1. Анализ матча отборочного турнира ЧМ-2022. 27.03.2021.

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