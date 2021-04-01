Обнародован календарь Финала шести Мужской Суперлиги

Стал известен календарь Финала шести Мужской Суперлиги. Об этом сообщает «БО Спорт».

Турнир пройдет 5 - 10 апреля в Москве на волейбольной арене чемпиона регулярного сезона московского «Динамо».

Напомним, что шесть команд будут разделены на две группы по три коллектива, из каждой группы по две команды выйдут в полуфинал. Помимо «Динамо» на решающий турнир отобрались кемеровский «Кузбасс», как вторая команда регулярного чемпионата, а также новосибирский «Локомотив», «Зенит» из Санкт-Петербурга , «Зенит-Казань» и новоуренгойский «Факел», выигравшие свои серии плей-офф

«Финал шести». Календарь игр

5 апреля, понедельник