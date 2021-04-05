«Зенит» обыграл «Факел» в Финале шести чемпионата России

В матче первого тура Финала шести российской Суперлиги по волейболу «Зенит» из Санкт-Петербурга обыграл новоуренгойский «Факел» со счетом 3:0 (25:21, 25:13, 25:19).
Команды выступает в группе А вместе с хозяевами площадки. 6 апреля «Зенит» сыграет с «Динамо». Начало матча в 19:00.
В единственном матче группы B «Зенит-Казань» уступил на тай-брейке новосибирскому «Локомотиву» - 2:3 (25:19, 25:23, 22:25, 27:29, 13:15). Во вторник команда Владимира Алекно сыграет против кемеровского «Кузбасса». Начало матча в 16:30.
Напомним, что из каждой группы по две команды выйдут в полуфинал.
источник: «Советский спорт»