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Португалия - Примейра 2-й тайм, 55' Бенфика 1 Маритиму 0 П1 1.06 Х 13.0 П2 31.0
Германия - Вторая Бундеслига 1-й тайм, 42' Санкт-Паули 2 Айнтрахт Б 0 П1 1.04 Х 19.0 П2 25.0
Германия - Бундеслига 2-я четверть Ратиофарм Ульм 32 Лёвен Брауншве 26
Италия - Серия B 1-й тайм, 13' Салернитана 0 Фрозиноне 0 П1 2.95 Х 2.75 П2 2.95
Испания - Примера 1-й тайм, 12' Барселона 0 Вальядолид 0 П1 1.19 Х 7.30 П2 13.0
Испания - Сегунда 1-й тайм, 14' Фуэнлабрада 0 Сарагоса 0 П1 2.24 Х 2.95 П2 3.80
Англия - Премьер-лига не начался Вулверхэмптон 0 Вест Хэм Юнайт 0 П1 2.85 Х 3.20 П2 2.70
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Португалия - Примейра 23:00 Морейренсе 0 Спортинг 0 П1 7.80 Х 4.20 П2 1.49
05 апреля 21:55
автор: Александр Поволоцкий

«Зенит» обыграл «Факел» в Финале шести чемпионата России

На площадке московского «Динамо» стартовал заключительный этап ЧР среди мужских команд.

В матче первого тура Финала шести российской Суперлиги по волейболу «Зенит» из Санкт-Петербурга обыграл новоуренгойский «Факел» со счетом 3:0 (25:21, 25:13, 25:19).

Команды выступает в группе А вместе с хозяевами площадки. 6 апреля «Зенит» сыграет с «Динамо». Начало матча в 19:00.

В единственном матче группы B «Зенит-Казань» уступил на тай-брейке новосибирскому «Локомотиву» - 2:3 (25:19, 25:23, 22:25, 27:29, 13:15). Во вторник команда Владимира Алекно сыграет против кемеровского «Кузбасса». Начало матча в 16:30.

Напомним, что из каждой группы по две команды выйдут в полуфинал.

источник: «Советский спорт»
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