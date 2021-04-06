«Кузбасс» выиграл у казанского «Зенита» в «Финале шести» и вышел в полуфинал чемпионата России

Чемпионат России. «Финал шести».
Кузбасс (Кемерово) – Зенит-Казань – 3:2 (21:25, 25:17, 20:25, 25:18, 15:13)
Кемеровский «Кузбасс» одержал победу над казанским «Зенитом» на групповом этапе «Финала шести» со счетом 3:2 (21:25, 25:17, 20:25, 25:18, 15:13).
Самым результативным игроком стал итальянский диагональный кемеровчан Иван Зайцев, набравший 26 очков.
Таким образом определились полуфиналисты чемпионата России от группы В, помимо кемеровского клуба в четверку сильнейших команд турнира вышел новосибирский «Локомотив», обыгравший вчера казанскую команду с аналогичным счетом.
7 апреля «Кузбасс» и «Локомотив» определят победителя группы В.
Чемпионат России. «Финал шести».
источник: «Советский спорт»