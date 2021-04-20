Олимпийская чемпионка Лантратова скончалась на 74-м году жизни

На 74-м году жизни умерла чемпионка Олимпийских игр 1968 года по волейболу в составе сборной СССР Вера Лантратова.
Информацию о смерти бывшей спортсменки распространила пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.
«Всероссийская федерация волейбола выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Веры Степановны», - говорится в сообщении ВФВ.
Лантратова также становилась чемпионкой мира 1970 года и чемпионкой Европы 1967 года.
источник: Всероссийская федерация волейбола (ВФВ)