Гендиректор FIVB уверен, что Санкт-Петербург прекрасно справится с организацией чемпионата мира

Генеральный директор Международной федерации волейбола (FIVB) Фабио Азеведо, проводивший в Санкт-Петербурге инспекционный визит, остался доволен увиденным.

«Мы очень рады подготовке к чемпионату мира в 2022 году. У Санкт-Петербурга есть все условия и прекрасные объекты, чтобы проводить чемпионат мира. Так как город планирует принимать российскую национальную сборную, я считаю, что данное мероприятие будет прекрасным», - приводит слова Азеведо ТАСС.

Напомним, что чемпионат мира в волейболу среди мужчин 2022 года пройдет с 26 августа по 11 сентября в десяти российских городах. Матчи мирового первенства примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Кемерово и Красноярск.