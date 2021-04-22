В Екатеринбурге открылась академия волейбола имени Карполя

22 апреля в Екатеринбурге была открыта академия волейбола имени Карполя.

«Это знаковое событие для всего региона и всей страны. Это отличный подарок к 55-летию волейбольного клуба «Уралочка». Это придаст дополнительный импульс к развитию данного вида спорта. Желаю, чтобы новая площадка принесла нам больше радости от побед нашей любимый команды», - приводит ТАСС слова губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Также глава региона рассказал, что в 2023 году академия будет принимать Всемирные студенческие игры.

Напомним, что под руководством Николая Карполя женская сборная СССР дважды выигрывала Олимпиаду и единожды чемпионат мира. С женской сборной России Карполь дважды завоевывал серебряные медали Олимпийских игр и трижды становилcя бронзовым призером мирового первенства.