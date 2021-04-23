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Алекно покинул казанский «Зенит»
23 апреля 20:13
автор: Артем Спиридонов

Алекно покинул казанский «Зенит»

Российский специалист возглавил команду в 2008 году.

54-летний российский тренер Владимир Алекно покинул пост наставника казанского «Зенита», об этом сообщает официальный сайт клуба.

Команду будет тренировать экс-волейболист «Зенита» Алексей Вербов.

За 12 сезонов в Казани Алекно провел более 650-и матчей на посту главного тренера клуба. «Зенит» становился при нем девятикратным чемпионом России, семикратным обладателем кубка страны, восемь раз выигрывал Суперкубок России, пять раз Лигу чемпионов и однажды становился победителем клубного чемпионата мира.

Российский специалист будет готовить сборную Ирана к Олимпиаде в Токио, после которой приостановит тренерскую деятельность.

источник: ВК «Зенит-Казань»
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