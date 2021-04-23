Алекно покинул казанский «Зенит»

54-летний российский тренер Владимир Алекно покинул пост наставника казанского «Зенита», об этом сообщает официальный сайт клуба.

Команду будет тренировать экс-волейболист «Зенита» Алексей Вербов.

За 12 сезонов в Казани Алекно провел более 650-и матчей на посту главного тренера клуба. «Зенит» становился при нем девятикратным чемпионом России, семикратным обладателем кубка страны, восемь раз выигрывал Суперкубок России, пять раз Лигу чемпионов и однажды становился победителем клубного чемпионата мира.

Российский специалист будет готовить сборную Ирана к Олимпиаде в Токио, после которой приостановит тренерскую деятельность.