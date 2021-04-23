Алекно – об уходе из казанского «Зенита»: Считаю, что это правильно с моей стороны

Экс-главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно прокомментировал решение покинуть команду.

— Считаю, что это правильно с моей стороны. В спортивном плане команда будет жить, она имеет задачи, есть возможности их выполнять. Год назад решил взять паузу. Ты должен уйти, потому что здесь нужен молодой новый вожак, который поведет эту стаю к победам. Я выгорел дотла, это пауза нужна чтобы понять, есть ли ресурс заниматься этим дальше или пора закончить, — заявил Алекно на youtube-канале «Зенита».

Добавим, что Владимир Романович будет готовить сборную Ирана к олимпийским играм в Токио, после чего приостановит тренерскую деятельность.