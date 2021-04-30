Алексей Вербов стал главным тренером «Зенита-Казань», об этом сообщает пресс-служба клуба.
«Мы рады приветствовать Алексея Игоревича в Казани! Желаем плодотворной работы и покорения новых вершин!», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте.
Вербов ранее возглавлял «Зенит-Казань», в сезоне-2019/20 он вместе с командой завоевал Кубок России. После этого специалист год проработал в кемеровском «Кузбассе», с которым он занял четвертое место в чемпионате России.
источник: ВК «Зенит-Казань»