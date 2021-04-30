Стал известен расширенный состав мужской сборной России

Пресс-служба Всероссийской федерации волейбола опубликовала расширенный состав мужской сборной на сезон-2021.
Связующие: Александр Бутько («Зенит-Казань»), Игорь Кобзарь («Кузбасс», Кемерово), Дмитрий Ковалев («Зенит», Санкт-Петербург), Павел Панков («Динамо», Москва).
Диагональные: Максим Жигалов («Факел», Новый Уренгой), Максим Михайлов («Зенит-Казань»), Дмитрий Мусэрский («Сантори», Япония), Виктор Полетаев («Зенит», Санкт-Петербург).
Блокирующие: Илья Власов, Вадим Лихошерстов (оба – «Динамо», Москва), Артем Вольвич («Зенит-Казань»), Ильяс Куркаев, Дмитрий Лызик (оба – «Локомотив», Новосибирск), Иван Яковлев («Зенит», Санкт-Петербург).
Доигровщики: Денис Богдан, Дмитрий Волков (оба – «Факел», Новый Уренгой), Фёдор Воронков, Андрей Сурмачевский (оба – «Зенит-Казань»), Егор Клюка («Зенит», Санкт-Петербург), Ярослав Подлесных, Антон Семышев (оба – «Динамо», Москва), Сергей Савин («Локомотив», Новосибирск).