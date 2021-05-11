Главным тренером «Кузбасса» назначен Юричич

Главным тренером волейбольного клуба «Кузбасс» стал 46-летний хорватский специалист Игорь Юричич, сообщает официальный сайт клуба.

В 2021 году специалист возглавлял греческий клуб «Фоникас», который стал серебряным призером чемпионата страны и выиграл Кубок Греции.

– «Кузбасс» – большой клуб с чемпионскими амбициями. Быть тренером такой команды – серьезный вызов для меня. В «Кузбассе» превосходные условиям труда и большой профессионализм. Хотел бы поблагодарить руководство клуба за оказанное доверие, постараюсь сделать все, чтобы оправдать его, – приводит слова Юричича клубная пресс-служба.

Как отмечается на сайте команды, за время тренерской карьеры Юричич работал во французских клубах «Арн» (2013/2015), «Туркуэн» (2016/2020), с которым выиграл кубок страны в 2018 году, и в бельгийском «Менене» (2015/2016).