Дмитрий Волков: Я уверен, что сборной России по силам занять первое место на Олимпиаде в Токио

Доигровщик новоуренгойского «Факела» и сборной России Дмитрий Волков оценил шансы национальной команды на победу на Олимпиаде-2020 в Токио.

Напомним, что турнир среди мужских команд должен пройти с 24 июля по 8 августа. Подопечные Туомаса Саммельвуо попали в группу B, где их соперниками станут сборные Аргентины, США, Бразилии, Франции и Туниса.

– Я уверен, что нам под силу занять самое высокое место. Главное верить, работать, состояться за этот мини-сбор как полноценная команда и подойти к Олимпиаде в хорошей форме, – цитирует Волкова Sport24.

В 2012 года сборная России стала обладательницей золотых медалей Олимпиады в Лондоне. В финальной встрече команда в пяти сетах обыграла Бразилию (3:2).