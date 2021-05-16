Объявлен состав женской сборной России на Лигу наций

Тренерский штаб женской сборной России включил в заявку на выступление в Лиге наций 17 игроков. Об этом сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.
Турнир состоится в итальянском Римини с 25 мая по 25 июня.
Связующие: Лазарева Екатерина («Динамо», Краснодар), Матвеева Полина («Заречье-Одинцово», Московская область), Старцева Евгения («Динамо-Ак Барс», Казань).
Диагональные: Горбунова Валерия («ВК Липецк», Липецкая область), Смирнова Ксения («Уралочка-НТМК», Свердловская область), Гончарова Наталья («Динамо», Москва).
Блокирующие: Бровкина Юлия («Енисей», Красноярск), Малыгина Дарья («Тулица», Тула), Королева Ирина («Динамо-Ак Барс», Казань), Фетисова Ирина («Динамо», Москва).