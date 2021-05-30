Россия уступила Японии на тай-брейке в матче Лиги наций

Мужская сборная России проиграла команде Японии в пяти партиях в матче Лиги наций.

Встреча третьего тура, которая проходила в итальянском Римини, завершилась со счетом 3-2 (28:26, 26:28, 20:25, 25:21, 16:14) в пользу азиатского коллектива.

Самым результативным игроком сборной России в матче стал Максим Михайлов (25 очков). У японцев 26 очков набрал Иссеи Отаке.

Отметим, что для россиян это первое поражение в текущем розыгрыше турнира, ранее наша команда переиграла Нидерланды (3-1) и Иран (3-0).

Таким образом, после двух туров у подопечных Туомаса Саммелвуо восемь очков и второе место в таблице Лиги наций.