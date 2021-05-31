Сборная России в трех партиях обыграла Италию в матче Лиги наций

Женская сборная России победила команду Италии в трех партиях в матче Лиги наций.
Встреча четвертого тура завершилась со счетом 3-0 (26:24, 25:23, 27:25) в пользу подопечных Серджио Бузато.
Самым результативным игроком сборной России в матче стала Арина Федоровцева (18 очков). У итальянцев 22 очка набрала Нвакалор Сильвия Чинело.
Отметим, что для россиянок это третья победа в текущем розыгрыше турнира. Ранее наша команда обыграла Германию (3-0) и Бельгию (3-2).
Таким образом, после двух туров у подопечных Бузато восемь очков и шестое место в таблице Лиги наций.