Женская сборная России проиграла команде Бразилии в Лиге наций

Женская сборная России уступила команде Бразилии в трех партиях в матче Лиги наций, который проходит в итальянском Римини.
Встреча пятого тура завершилась со счетом 3-0 (25:20, 25:11, 25:18) в пользу южноамериканок.
Самой результативной волейболисткой российской команды в матче стала нападающая Ксения Смирнова (8 очков). У бразильянок 15 очков набрала Ана Каролина да Силва .
Отметим, что для россиянок это второе поражение в текущем розыгрыше турнира.
После пяти туров у подопечных Бузато восемь очков и восьмое место в таблице Лиги наций.