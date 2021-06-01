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01 июня 23:57
автор: Александр Поволоцкий

Женская сборная России проиграла команде Бразилии в Лиге наций

В среду команда Серджио Бузато сыграет с Японией.

Женская сборная России уступила команде Бразилии в трех партиях в матче Лиги наций, который проходит в итальянском Римини.

Встреча пятого тура завершилась со счетом 3-0 (25:20, 25:11, 25:18) в пользу южноамериканок.

Самой результативной волейболисткой российской команды в матче стала нападающая Ксения Смирнова (8 очков). У бразильянок 15 очков набрала Ана Каролина да Силва .

Отметим, что для россиянок это второе поражение в текущем розыгрыше турнира.

После пяти туров у подопечных Бузато восемь очков и восьмое место в таблице Лиги наций.

источник: «Советский спорт»
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