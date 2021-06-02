Женская сборная России уступила Японии и потерпела второе поражение кряду в Лиге Наций

В шестом туре Лиги Наций российские волейболистки проиграли сборной Японии в трех партиях со счетом 0:3 (20:25, 21:25, 21:25).

Самой результативной в составе нашей команды стала Наталия Гончарова, набравшая 13 очков. Ирина Воронкова заработала 11 очков, а Ирина Фетисова поставила четыре результативных блока. Россиянки сделали два эйса, японки семь раз подавали навылет.

Таким образом, сборная России в шести матчах одержала три победы и потерпела три поражения. Подопечные Серджо Бузато расположились на восьмой строчке в таблице.

В следующем матче россиянки сыграют с командой Доминиканской Республики. Встреча состоится 6 июня.