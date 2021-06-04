Дмитрий Свищев: Все знают, что лучше России чемпионат мира по волейболу никто не проведет

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал возможность оставить право проведения чемпионата мира по волейболу в 2022 году России.

«Решение было принято еще до вердикта CAS, поэтому отобрать турнир сейчас было бы юридически достаточно сложно. Давно ведется подготовка, тратятся деньги.

Кроме того, все знают, что лучше России эти соревнования никто не проведет», - приводит слова депутата Sport24.ru.

Напомним, турнир состоится в России, несмотря на санкции ВАДА, если агенство признает, что его перенос в другую страну является юридически и практически невозможным.