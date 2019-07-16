Матч-анекдот. Россия обыграла Корею в водное поло со счетом 30:1

За четыре с лишним минуты до конца матча корейская команда забила гол, и зал взорвался аплодисментами. Тренер хозяек чемпионата победно вскинул вверх руки, запасные на скамейке (ей-богу, не вру) рыдали от счастья. Это был поистине исторический момент…

Все бы ничего, только на табло горел счет 27:1. В пользу сборной России.

Корейские ватерполистки обратили на себя внимание еще в воскресенье, когда в первом туре проиграли венгеркам с небывалым результатом 0:64. Прежний рекорд ватерпольных ЧМ, установленный в 1994 году в мужской встрече Хорватия – Новая Зеландия (38:1) был перекрыт почти вдвое. В каждую из 32 минут (четыре периода по восемь) венгерская команда забрасывала в среднем по два мяча. Поскольку лимит времени на атаку в этом виде спорта равен как раз 30 секундам, кореянок в бассейне, считайте, и не было.

Что ж, водному поло еще есть куда расти. Согласно Книге Гиннеса, самый крупный счет в истории футбола 149:0 был зафиксирован в 2002-м в чемпионате Мадагаскара. Там одна из команд в знак протеста против судейства в предыдущих матчах методично наколотила полторы сотни голов в собственные ворота.

ГОЛОВА ВМЕСТО ВРАТАРЯ

Кореянки, попавшие на ЧМ без отбора, впервые взяли в руки мяч совсем недавно, пару месяцев назад. За отсутствием в стране нормальных ватерполисток, команду набрали, что называется, по объявлению - из пловчих. В ней преобладают щуплые по меркам водного поло девчата подросткового возраста. Самой юной – 13 лет.

Если сборная Венгрии безжалостно душила корейских детей прессингом, то наши обошлись без садистких штучек. Они больше дурачились. Например, Дарья Рыжова, прорвавшись к воротам, вместо броска опустила мяч на воду и вогнала его в сетку бильярдным ударом кулака. Корейских голкиперш (они менялись по ходу встречи) было откровенно жаль. Силенок, чтобы как следует выпрыгнуть из воды, им явно не хватало, так что над поверхностью торчали лишь лица с грустными глазами, то и дело провожавшими пролетающие над шапочкой броски. Одной из вратарей досталось прямо по кумполу: мяч от перекладины отскочил ей в голову, а оттуда – в ворота.

Немудрено, что их голкиперы старались при первой возможности сбежать из ненавистной «рамки» в поле. Начиная атаки, они порой доходили до середины бассейна с мячом. Партнерши не возражали: внятного представления, что с ним делать, у них все равно не было. Атаки хозяек почти всегда заканчивались вялыми дальними навесами, которые наш резервный вратарь Евгения Головина благодарно ловила двумя руками.

НИКТО НЕ УТОНУЛ

Под конец создалось впечатление, что уставшие кореянки не столько играют мячом, сколько держатся за него, как за поплавок, чтобы перевести дух. Совсем как в старом анекдоте:

- Федя, отдай мяч Степе…

- Федя, отдай Степе…

- Федя, трах-ти-би-дох, отдай, тебе говорят!..

- Федя, ты почему не отдал?

- Я ж гол забил!

- Ты-то забил, а Степа утонул…

В Кванджу все, слава богу, добарахтались до финального свистка в целости и сохранности. А тут еще и гол под конец случился – всего-то 1:30. Гуляй, Корея!

Шутки шутками, но смысла в присутствии таких «сборных» на чемпионате мира, конечно, никакого. Корейцы запросто могли отказаться от своей квоты, отдав ее кому-нибудь посерьезнее, и за это их вряд ли кто-нибудь осудил бы. Кстати, мужская сборная России в число 16 участников ЧМ-2019 как раз не попала, хотя шансы у нее имелись. Ну, а нашим женщинам в четверг предстоит последний матч в группе против Венгрии. Победитель начнет плей-офф с 1/4 финала, проигравший - с 1/8.

Водные виды спорта. Чемпионат мира. Кванджу (Корея). Водное поло. Женщины

2-й тур. Группа В. Корея – Россия – 1:30 (0:7, 0:9, 0:8, 1:6). Канада – Венгрия – 14:15.

Положение: Венгрия, Россия – 4 очка, Канада, Корея – 2.