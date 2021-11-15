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Тяжелую атлетику России защитят в суде

Чемпион мира Максим Агапитов поборется за право возглавить IWF в суде.
Тяжелую атлетику России защитят в суде
15 ноября 2021 15:27
автор: Сергей Иванов
автор фото: International Weightlifting Federation

Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) получила официальное уведомление, ограничивающее возможности участия в выборах IWF, которые состоятся в декабре в Узбекистане. Всего около 150 кандидатов разных стран претендуют на должности в структурных подразделениях организации. ФТАР анонсировала представителей России на позиции в техническом, медицинском и научно-тренерском комитетах. Максим Агапитов, чемпион мира по тяжелой атлетике и глава федерации, претендует на пост президента IWF. Неожиданную блокировку России на выборах в IWF он намерен оспорить в суде.

EDP (Eligibility Determination Panel), комиссия рассматривающая соответствие кандидатов требованиям, установленным в Конституции IWF, направила ФТАР уведомление о том, что представители России “временно не имеют права баллотироваться” в комитеты, комиссии и исполнительный совет организации. В своем решении EDP ссылается на то, что наша страна имеет шесть и более нарушений антидопинговых правил в тяжелой атлетике за 4 года, по которым вынесено решение о дисквалификации на срок более трех месяцев. ФТАР считает решение спецкомиссии EDP по кандидатам России необоснованным и противоречащим духу обновленной Конституции IWF, международному законодательству в области спорта и стратегическим задачам антидопингового движения.

- Все претензии в отношении тяжелоатлетов России - давно исчерпаны. Поводов для того, чтобы исключать ФТАР из полноценного и конструктивного диалога - не существует, - заявил глава ФТАР Максим Агапитов. - Для того, чтобы исключить Россию из клуба сильнейших держав тяжелой атлетики, нужны основания более серьезные. Действия EDP вызывают вопросы и идут вразрез со стратегическими интересами IWF в борьбе с допингом.

Как отмечает глава ФТАР, в ограничении прав кандидатов России на участие в выборах IWF прослеживаются признаки недобросовестной конкурентной борьбы. Вслед за уведомлением EDP о блокировке кандидатов, международная федерация направила России счет на оплату штрафных санкций за позитивные тесты, большая часть из которых была отобрана на внутренних соревнованиях. Между тем, до последнего времени долги у нашей федерации отсутствовали: после избрания на пост главы ФТАР Агапитова около пяти лет взрослые атлеты России не имеют положительных проб на международных стартах, а значит - и штрафов. Тем не менее, обратным числом России вменяется значительный штраф за нарушения антидопингового правил в период с 2011 по 2015 годы, основанный на данных базы LIMS Московской антидопинговой лаборатории. По мнению ФТАР, неожиданный счет за нарушения десятилетней давности - попытка оказать давление на страну и национальную команду, которая активно готовится к чемпионату мира, предваряющему выборы в IWF.

- В отношении к России такой подход абсолютно неприемлем. Сегодня ФТАР - лидер борьбы с допингом в мире. Мы оказываем содействие всем антидопинговым организациям и добились качественных результатов, - сообщил Агапитов. - Внутренние пробы страны показывают насколько мы активны в этой работе, а претензий международного уровня к нашим атлетам нет. Тем не менее, видимо за достойные позиции России в IWF нам придется бороться.

Стоит отметить, что Агапитов имеет весьма успешный опыт защиты своих прав в международных арбитражных органах. Так в июле 2021-го он одержал сенсационную победу в Спортивном арбитражном суде (CAS). МОК по надуманным обстоятельствам попытался отстранить руководителя ФТАР от участия в Олимпийских играх в Токио. Однако Агапитову удалось оспорить решение МОК в CAS и восстановить аккредитацию.

Профессор Ричард Макларен, автор сенсационного расследования о коррупции в международной тяжелой атлетике, выступил тогда свидетелем с стороны Агапитова, сообщив арбитрам CAS о роли главы ФТАР в расследовании масштабов злоупотреблений в IWF.

источник: «Советский спорт»
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