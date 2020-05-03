Баскетболист, звезда «Престолов», водочный фабрикант. Чем знаменит новый рекордсмен в становой тяге - Советский спорт
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03 мая 2020 14:00Тяжелая атлетикаСергеев Иван

Баскетболист, звезда «Престолов», водочный фабрикант. Чем знаменит новый рекордсмен в становой тяге

Многие знают Хафтора Бьорнссона по роли Григора «Горы» Клигана в сериале «Игра Престолов». Легендарный силач заставил говорить о себе весь мир и во время пандемии.

Поздно вечером 2 мая 31-летний исландец в своем собственном спортзале в Рейкьявике поднял штангу весом 501 кг.

За этим достижением наблюдал четырехкратный обладатель звания «Самый сильный человек», тоже исландец, Магнус Вер Магнуссон. Так что никаких подтасовок! Бьорнссон установил новый мировой рекорд, который ранее принадлежал британцу Эдварду Холлу. Тот в 2016 году тяганул 500-килограммовую штангу.

Впрочем, и без этого рекорда Бьорнссон мог бы считаться живой легендой. На своем острове викингов он не знает себе равных с 2011 года, выиграв девять подряд титулов «Сильнейший человек Исландии». В 2018-м ему покорилось звание сильнейшего в мире. А среди его многочисленных рекордов есть такой, который до него не могли побить… 1000 лет.

Нет, это никакое не преувеличение. На соревнованиях викингов в 2016 году в Норвегии Бьорнссон превзошел достижение Орма Сторулфссона, который в десятом веке нашей эры, как свидетельствуют саги, протащил 10-метровое бревно весом 650 кг на расстояние трех шагов и… сломал себе спину. Герою нашего времени удалось сделать с такой ношей на плечах пять шагов. Без последствий для здоровья.

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А ведь Бьорнссон попал в мир силачей довольно случайно. До 20 лет он всерьез занимался баскетболом. И наверняка сделал бы в этом виде спорта (рост Хафтора – 205 см) профессиональную карьеру, если бы не хроническая травма голеностопа. В период с 2004 по 2006 год он провел более 30 матчей за молодежную сборную Исландии. И даже сыграл в финальной стадии элитного дивизиона ЧЕ-2006. Вот его статистика на том турнире: 8 матчей, 10,1 минуты, 1,3 очка и 1,9 подбора.

Протокол одного из матчей сборной Исландии на молодежном ЧЕ-2006

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В 2006-м Бьорнссон выходил на площадку против будущего игрока НБА и «Химок» Виктора Клавера, другого испанца Хоакина Колома, отыгравшего впоследствии несколько сезонов за казанский УНИКС, поучаствовал в сенсационных победах над Словенией и Францией с Николя Батюмом в составе. Жаль, с россиянами пути исландцев тогда не пересеклись. А то сейчас о том, как играли против «Горы» Клигана, могли бы вспомнить Алексей Швед и Дмитрий Хвостов.

«Горой» исландский силач стал в 2014-м, когда началось его сотрудничество с создателями мегапопулярного сериала «Игра престолов». Бьорнссон пришел на смену Конану Стивенсу и Яну Уайту, которые исполняли роль Клигана до него. И так понравился зрителям, что оставался «Горой» до самого конца проекта, продержавшись в нем с четвертого по восьмой сезон. Точка была поставлена в мае 2019-го одновременно с закрытием «Престолов».

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Параллельно Бьорнссон начал сниматься и в других блокбастерах («Дьявольские дела», «Кикбоксер: воздаяние» и т. д.). Его образ человека исполинской силы весьма востребован. Так что карьера исландца в кино и на ТВ продолжится. Как только закончится пандемия. А параллельно он занимается бизнесом. В 2016 году силач открыл фабрику по производству водки и джина. Говорят, «Исландская «Гора» Водка» пользуется на далеком острове популярностью. Потомки викингов с удовольствием скрашивают коронавирусные будни при помощи 40-градусного напитка. И никакие советы Батьки им для этого не нужны.

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