Аккаев повторно дисквалифицирован до 2035 года

Серебряный призер ОИ-2004 Хаджимурат Аккаев получил дополнительную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает официальный сайт IWF, наказание продлится до 22 января 2035 года. Ранее Аккаев был дисквалифицирован до 1 августа 2024 года. Новое решение принято из-за того, что Хаджимурат нарушил два пункта антидопингового регламента о запрете на участие в соревнованиях во время отбытия срока отстранения.

Напомним, что в 2017 году в пробе 36-летнего тяжелоатлета был обнаружен запрещенный препарат. Специалисты сделали повторный анализ допинг-образцов с Олимпиады-2012, на которой Аккаев стал вторым.

Ранее МОК лишил россиянина бронзовой награды Игр-2008 в Пекине в весовой категории до 94 кг.