Олимпийская чемпионка Сливенко снова обвиняется в употреблении допинга

Олимпийской чемпионке по тяжелой атлетике Оксане Сливенко предъявлено новое обвинение в употреблении допинга.

По информации Associated Press, положительный результат дала проба, взятая у спортсменки в апреле 2012 года и перепроверенная с использованием новых технологий, позволивших выявить запрещенное вещество. Кроме россиянки, обвинения выдвинуты еще 12 атлетам.

В 2012 году Сливенко стала чемпионкой Европы. Таким образом, в случае дисквалификации, Оксана, вероятнее всего, лишится этой медали. Напомним, ранее спортсменка уже отбыла одну двухлетнюю дисквалификацию с 2018 по 2020 год.

Оксана Сливенко является единственной российской олимпийской чемпионкой в тяжелой атлетике. Стоит отметить, что золото Пекина-2008 досталось россиянке после дисквалификации китаянки Лю Чуньхун в 2017 году.