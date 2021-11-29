Российская штангистка Козина временно отстранена от соревнований из-за допинга

Пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA) сообщило о временном отстранении российской штангистки Ксении Козиной от официальных соревнований.

Отмечается, что данное решение было принято в связи с тем, что спортсменка нарушила антидопинговые правила на основании базы данных московской лаборатории (LIMS).

По информации источника, в одной из допинг-проб россиянки в 2014 году нашли запрещенное вещество, а именно анаболик остарин.

Напомним, в октябре этого года Козина стала победительницей чемпионата Европы среди спортсменов не старше 23 лет.