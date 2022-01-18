Двух тяжелоатлетов из России временно отстранили от соревнований из-за допинга

Официальный сайт Международного агентства по тестированию (ITA) сообщил о временном отстранении от любых соревнований двух тяжелоатлетов из России – Аслана Бидеева и Андрея Козлова.

Отмечается, что в результате перепроверки допинг-проб обоих спортсменов, которые были сданы в чемпионате Европы-2012, были обнаружены стероиды. Также по итогам изучения данных московской антидопинговой лаборатории стало известно, что в некоторых образцах тяжелоатлетов за 2012 и 2013 годы также были найдены запрещенные вещества.

Добавим, что в своей карьере 33-летний Бидеев завоевал серебряную медаль чемпионата Европы-2012 в толчке. Что касается Козлова, то на счету 39-летнего спортсмена бронза на том же турнире.