Международная федерация тяжелой атлетики допустила вероятность возвращения российских спортсменов

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) допустила возможность участия российских и белорусских спортсменов в международных турнирах, но при соблюдении определенных условий, сообщается на официальном сайте организации.

В IWF поддержали санкции против российского и белорусского государства и правительства, но отметили, что верят в объединяющую миссию спорта и олимпийского движения.

«Организация приветствует изучение возможности участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях на строгих условиях. IWF будет поддерживать действующие защитные меры пока они действуют», - говорится в заявлении.

Ранее Исполком МОК выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе.