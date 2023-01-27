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Международная федерация тяжелой атлетики допустила вероятность возвращения российских спортсменов

Организация выступила с официальным заявлением.
27 января 2023 17:55
автор: Александр Евграфов

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) допустила возможность участия российских и белорусских спортсменов в международных турнирах, но при соблюдении определенных условий, сообщается на официальном сайте организации.

В IWF поддержали санкции против российского и белорусского государства и правительства, но отметили, что верят в объединяющую миссию спорта и олимпийского движения.

«Организация приветствует изучение возможности участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях на строгих условиях. IWF будет поддерживать действующие защитные меры пока они действуют», - говорится в заявлении.

Ранее Исполком МОК выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе.

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